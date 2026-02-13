Размер шрифта
Самолет совершил экстренную посадку из-за развалившегося в небе двигателя

В Бенине Boeing 737 совершил аварийную посадку из-за развалившегося двигателя

Пассажирский самолет авиакомпании Arik Air, следовавший из Лагоса в Порт-Харкорт, совершил экстренную посадку из-за развалившегося в небе двигателя, пишет Metro.

Инцидент произошел вскоре после вылета. Boeing 737, на борту которого находились 80 пассажиров, потерял левый двигатель после громкого хлопка. Экипаж незамедлительно приступил к выполнению аварийных процедур.

Самолет смог продолжить полет на одном работающем двигателе и благополучно приземлился в Бенине. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Представитель Нигерийского бюро по расследованию происшествий (NSIB) подтвердил, что речь идет об «аномалии двигателя в полете». Ведомство направляет в Бенин предварительную группу специалистов для обеспечения сохранности воздушного судна, сбора доказательств, опроса экипажа и свидетелей, а также изъятия данных бортовых самописцев.

NSIB сообщила, что сотрудничает с Управлением гражданской авиации Нигерии и авиакомпанией Arik Air для установления причин инцидента и возможных сопутствующих факторов.

В авиакомпании принесли извинения пассажирам за прерванный рейс, подчеркнув, что безопасность и благополучие клиентов остаются главным приоритетом авиакомпании. Расследование продолжается.

Ранее экипаж самолета попал в больницу, съев конфеты пассажира.
 
