В США сообщили об усилении давления Трампа на Украину

Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Украину, чтобы добиться уступок по территориальному вопросу и завершить конфликт до лета 2026 года. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских официальных лиц.

Издание отмечает, что Украина пытается «найти баланс» между удовлетворением американских ожиданий и согласием с «неприемлемыми», с ее точки зрения, компромиссами по территориальному и другим вопросам.

«Одним из самых острых моментов в переговорах являются территории. Соединенные Штаты оказывают давление на Киев, требуя уступок по восточному региону Украины — Донбассу. На прошлой неделе Зеленский прямо заявил, что Путин попросил Трампа отдать ему эту территорию», — пишет издание.

NYT подчеркивает, что до сих пор неясно, на что будут готовы пойти США, если они не добьются от Украины уступок по территориальному вопросу и по проведению выборов. Также остается под вопросом, российские или международные власти будут управлять территорией в случае полного вывода ВСУ с территории Донбасса.

13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса состоится 17 и 18 февраля в Женеве. Также 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что переговоры состоятся 17 и 18 февраля, а на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос. В частности, будет идти речь о создании свободной экономической зоны на Донбассе, с чем не согласны ни Россия, ни Украина.

7 февраля Зеленский сообщил, что США хотят завершить конфликт до июня 2026 года, а ключевые соглашения могут быть подписаны синхронно.

Ранее СМИ сообщили о тупике в переговорах по Украине.