Верховная рада пустует второй день из-за массовой диареи депутатов

«Страна.ua»: 38 депутатов Рады пропустили заседание из-за вспышки заболевания
Минимум 38 депутатов Верховной рады пропустили заседание 13 февраля из-за массового заболевания. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Журналисты уточняют, что сегодня зал заседаний украинского парламента снова почти пустой «из-за массовой диареи депутатов».

Накануне в Раде заявили о массовом отравлении — по предварительным данным, с расстройством кишечника и рвотой слегли несколько десятков депутатов. Ряд парламентариев считают причиной ЧП еду в столовой, однако украинские СМИ пишут о возможной вспышке ротавируса.

Неназванный представитель правящей фракции «Слуга народа» подтвердил «Стране.ua», что в парламенте одновременно слегли десятки человек. Он уточнил, что только в его фракции симптомы проявились у значительного числа депутатов: речь идет о температуре до 40 градусов, рвоте и поносе. Сколько человек заболело в других фракциях, он сказать не смог.

Так или иначе, работа парламента встала на стоп минимум до 24 февраля, так как кворум собрать не удалось. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России раскрыли причины «отравления» депутатов Рады.
 
