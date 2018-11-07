Путин заявил о необходимости уходить от схем долевого строительства

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости уходить от различных схем в области долевого строительства и переходить к современным рыночным способам регулирования, передает РИА «Новости».

«Нам нужно добиться того, чтобы у нас не было серьезных сбоев в объемах строительства — это задача номер один. В то же время нам нужно обеспечить безусловные интересы граждан, которые не должны страдать от различных схем или даже от отсутствия таковых, от того, с чем связаны риски долевого строительства. Нам нужно от этого уходить и переходить безусловно к современным рыночным способам регулирования в этой сфере», — сказал Путин.

Реклама

Он отметил, что планирует обсудить с правительством меры поддержки в сфере строительства.

«Здесь тоже важна поддержка государства, здесь нужны понятные, прозрачные процедуры, объемы этой поддержки и способы ее доведения до отрасли должны быть понятны. Об этом, надеюсь, еще предстоит серьезный разговор с правительством. Но хочу, чтобы вы знали, я настроен именно на такую совместную работу», — отметил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил закон об административной ответственности за нарушения при долевом строительстве.