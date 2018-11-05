«Самые жесткие» санкции США против Ирана вступили в силу

Соединенные Штаты возобновили действие экономических санкций против Ирана, которые существовали до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что они в основном коснутся экспорта нефти.

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Также сообщается, что в пятницу, 2 ноября, президент США Дональд Трамп объявил, что эти санкции станут самыми жесткими, которые Вашингтон когда-либо вводил против Тегерана. Он отметил, что «они уже оказывают разрушительное воздействие на иранскую экономику».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в санкционный список против Ирана вошли более 600 отдельных лиц и компаний. По его словам,те, кто будут продолжать вести с ними бизнес, рискуют попасть под вторичные американские санкции. Он также отметил, что эти ограничения «должны повлиять на поведение иранского режима».

Ранее сообщалось, что Вашингтон не позволит ЕС вести бизнес и с США, и с Ираном.