Ответные меры на санкции Киева коснулись Тимошенко и сына Порошенко

В опубликованный на сайте кабмина список лиц, на которых распространяется действие введенных в России мер в ответ на санкции Украины, попала лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, а также сын действующего президента Алексей Порошенко.

Также в список попали спикер и вице-спикер Верховной рады Андрей Парубий и Ирина Геращенко, а также генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее сообщалось, что Медведев подписал постановление об ответных мерах против Украины.