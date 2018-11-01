Россия, Индия и Иран запустят альтернативу Суэцкому каналу

В ноябре представители России, Индии и Ирана проведут встречу, на которой обсудят запуск международного транспортного коридора «Север-Юг». Об этом сообщает Press TV.

Новый транспортный коридор должен стать более дешевой и короткой альтернативой Суэцкому каналу. Отмечается, что его протяженность составит 7,2 тыс. км и в нем будут задействованы как железная дорога, так и водный транспорт. Грузы будут отправляться из Индии в иранский город Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, потом будет происходить переправка в Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря, затем они пойдут по морю в Астрахань и по железной дороге будут поставляться в Европу.

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Предполагается, что перевозки по новому коридору будут стоить на 30-40% дешевле, а время их осуществления значительно сократится. Также сообщается, что объем грузоперевозок по новому пути оценивается в 20-30 млн т.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале создания в Египте российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.