Жириновский призвал остановить разрушение российской промышленности

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал правительство к жестким протекционистским мерам для защиты российских производителей.

По его словам, действующая налоговая и таможенная система не позволяет им развиваться.

«Я был в Коврове, во Владимирской области. Как только объявили о повышении НДС на два процента, они сказали: мы сворачиваем производство, мы не выдержим.

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Они с трудом концы с концами сводили, а заплатить ещё два процента они уже не смогут. В этом плане, нужно подумать ещё раз, может быть, перейти на налог с продаж», - предложил Жириновский.

Он привел в пример США, где протекционистская политика Дональда Трампа уже привела к позитивным изменениям в экономике.

«Посмотрите, что сделал Трамп за два года: снижает налоги и ставит заградительные пошлины, никакие чужие дешевые товары не придут в Америку, а будут работать американские фабрики, будут расти зарплаты для американцев, всё для американцев. Мы не хотим так сделать, чтобы всё было для граждан России?» - поинтересовался лидер ЛДПР.

По его мнению, сейчас во всем мире происходит переход от свободной экономики, к протекционистской.

Все страны защищают свое собственное производство.

«А мы своё оставили без защиты, думая, что весь мир будет жить в условиях свободной экономики», - посетовал политик.

Для улучшения экономической ситуации в стране Жириновский предлагает усилить государственный контроль над импортными высокотехнологичными товарами с точки зрения безопасности и отсутствия тайных «закладок».

«Международная кооперация – очень хорошо, давайте, мы будем покупать у них все лучшее, продавать им все лучшее.

Но если их станки они могут остановить дистанционно, то в определенный момент они их остановят. И что нам толку от такой кооперации? Лучше похуже станки, но наши, которые никто не остановит, чем красивые, импортные станки, которые могут остановиться в любой момент по указанию из их центров», - полагает он.

Кроме того, лидер ЛДПР поддержал инициативу правительства о переходе на национальные валюты в расчетах, но посетовал, что информационное освещение этой инициативы было организовано неправильно.

«Переход на расчеты в национальной валюте так представили, что люди испугались, что больше валюты не будет в обращении. Речь идет о расчетах по договорам. Мы китайцам что-то продаем – они нам, и расчеты в юанях и рублях. А в обороте остается любая иностранная валюта. Но кому-то хочется посеять панику – хочется, чтобы люди начали волноваться, бежать в банки. В Сбербанке около миллиарда сняли граждане – зачем они это сделали?! И деньги дома держат – и экономика не получает этих денег, и граждане теряют!»

Верхняя одежда, мебель, корабли, электродвигатели, лекарства – все эти производства необходимо возрождать, чтобы не проиграть в условиях ведущейся против нашей страны экономической войны.

«Все мы должны остановить разрушение собственной промышленности», - призвал Жириновский.