ФАС заинтересовалась резким ростом цен на сахар

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что его ведомство в течение десяти дней изучит ситуацию с ростом цен на сахар. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в Минсельхозе отчитались, что по состоянию на 18 октября оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе выросла на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а с начала 2018-го она увеличилась на 43,9%. При этом в ведомстве не уточнили, почему сложилась такая ситуация.

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Артемьев заверил, что ФАС в данный момент изучает повышение цен. Он напомнил, что цены на сахар зависят от конъюнктуры на бирже и международных биржах.

«Мы сейчас изучаем всю эту историю. Нам нужно около 10 дней, чтобы разобраться, и мы вам доложим о причинах», — сказал глава ФАС.

Он подчеркнул, что этот вопрос является «серьезным» и ведомство «серьезно» к нему относится.