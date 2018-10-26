Ростовская область представила свою аграрные достижения и промышленные перспективы во Франции

Ростовская область, один из лидеров среди российских регионов по производству и экспорту продовольствия, представила свою продукцию на проходящей в столице Франции выставке SIAL Paris 2018.

«Это крупная мировая выставка. Ростовская область на ней представлена 120 видами продукции 25 крупнейших производителей продуктов питания, в том числе таких предприятий как «Юг Руси», «АКВА-ЮГ», сыродельный завод «Семикаракорский», кондитерская фабрика «Мишкино», завод «Цимлянские вина», «Астон», «АМИЛКО», «МАЯК» и другие», - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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Ростовская область участвует в SIAL уже не первый год. Площадь стенда субъекта РФ увеличилась по сравнению с предыдущей экспозицией в 2016 году в четыре раза: с 15 до 56 квадратных метров.

В рамках визита в Париж в посольстве России во Франции донская делегация провела презентацию торгово-экономического и инвестиционного потенциала Ростовской области, которая завершилась подписанием соглашений о французско-донском партнерстве.

Губернатор Василий Голубев обратил внимание на то, что внешнеторговый оборот Ростовской области с Францией по итогам 2017 года составил $53,9 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года внешнеторговый оборот увеличился на 35,6% или на 14 млн. 138 тыс.

Подписанные во Франции соглашения послужат укреплению уже существующих связей, а также заложат основу для нового взаимодействия, выразил уверенность глава региона.

«Ростов-на-Дону и Ле Ман отметили уже 37-летие своих прочных побратимских связей. Еще одна пара городов-партнёров: Азов и Курбевуа – сегодня только сформировалась», - привел примеры донской губернатор.

Всего было заключено почти полтора десятка договоров – между вузами, финансовыми структурами и бизнесом.