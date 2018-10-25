«Известия»: проезд в общественном транспорте в час-пик может подорожать

Министерство транспорта выступило с инициативой введения динамических тарифов в метро, автобусах и другом общественном транспорте, которые позволят сделать дешевле проезд днем и дороже — в часы пик, пишут «Известия».

Отмечается, что точные параметры новых тарифов на данный момент не определены, по мнению экспертов, наибольшего экономического эффекта можно добиться при помощи снижения тарифов в дневные часы, благодаря чему смогут экономить пенсионеры, домохозяйки и работники с гибким графиком, в то время как властям удастся решить проблему незаполненного дневного транспорта, а также разгрузить его в утренние и вечерние часы.

Соответствующее предложение будет направлено в правительство в числе прочих мер по развитию городского транспорта.