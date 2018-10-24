Орешкин рассказал о замедлении роста ВВП России

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что проблемы с урожаем «отняли» у роста ВВП страны в третьем квартале 2018 года 0,5 процентного пункта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, без учета сельского хозяйства «рост ВВП России был бы 1,8%».

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Он также подчеркнул, что снижение урожая оказывает «серьезное негативное влияние на цифры ВВП».

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития России предупредило о скачке инфляции в начале 2019 года.