Болтон анонсировал первую встречу бизнес-совета России и США

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что первая встреча совместного бизнес-совета России и США пройдет в начале 2019 года, передает РИА «Новости».

«Мы договорились, что первая встреча совместного российско-американского бизнес-совета пройдет в первые три месяца следующего года», — сказал Болтон.

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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Болтон раскрыл детали обсуждения «вмешательства» на встрече с Путиным.