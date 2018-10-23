Роскачество проверило «Докторскую» колбасу

Роскачество назвало результаты проверки ряда марок «Докторской» колбасы. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в «Газету.Ru».

Отмечается, что в прошлом году эксперты организации проверили 30 марок колбасы, в этом году — 10. Все исследованные колбасы были произведены в России. Всего продукты проверяли по 70 показателям качества и безопасности, в том числе, на наличие бактерий, антибиотиков и посторонних ингредиентов.

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По итогам проверки во всех исследованных колбасах не было обнаружено бактерий. Однако в продуктах 16 брендов было обнаружено незначительное количество антибиотиков. Кроме того, эксперты установили, что в колбасе нет бумаги, а также мяса кошек и собак — в 39 из 40 случаев колбаса производится из свинины и говядины, указанных в составе. В одной составе колбасы одной из марок не оказалось говядины, заявленной на упаковке.

Ранее сообщалось, что производители колбас попросили правительство помочь в повышении цен.