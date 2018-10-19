Путин и Мирзиеев дали старт строительству первой АЭС в Узбекистане

Президент России Владимир Путин и узбекский президент Шавкат Мирзиеев дали старт строительству первой в Узбекистане атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, АЭС создается по российскому дизайну. Лидеры стран поучаствовали в церемонии запуска строительства по видеоконференции из Ташкента.

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19 октября Путин прибыл в Узбекистан. Российский президент провел переговоры с президентом Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Уганда заинтересовалась строительством АЭС с Россией.