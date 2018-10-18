Власти ожидают роста доли туризма в ВВП до 5% к 2025 году

Ростуризм ставит задачей увеличение доли туризма в ВВП России до 5% к 2025 году, сообщил глава ведомства Олег Сафонов.

«Вклад туризма в валовый внутренний продукт с 2014 года вырос с полутора процентов, в настоящее время составляет 3,47%. Мы подготовили проект новой федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма на период до 2025 года. итогом ее реализации, как мы предполагает, будет увеличение доли туризма в валовом внутреннем продукте до 5%», — сказал он в ходе конференции «Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России».

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Он напомнил, что в развитых странах этот показатель доходит до 10%.

Одно из направлений – экологический туризм, темпы роста которого в мире составили в прошлом году 6,7% (до 1,3 млрд поездок). В России в прошлом году заповедники и другие особо охраняемые территории посетили 11 млн человек.

«На Байкал в прошлом году приехало более 2,4 млн человек… Нас это, конечно, очень радует… но есть серьезное антропогенное воздействие на природный комплекс», — отметил Сафонов. «Мы считаем, что дикий туризм, который сейчас развивается, мы должны замещать на туризм цивилизованный, организованный», — добавил чиновник.