Украина наторговала со странами мира на минус $5 млрд

На Украине государственная служба статистики проинформировала, что негативное сальдо внешней торговли страны с января по август 2018 году достигло $5 млрд. Об этом пишет «Экономическая правда».

Согласно имеющейся информации, показатель вырос на 45,7% по сравнению с прошлогодним. При этом негативное сальдо в августе составило $940 млн, в июле — $1,406 млрд, в июне — $602,7 млн, в мае — $632 млн, в апреле — $221,6 млн, в марте — $460 млн, в феврале и январе — $457 млн и $284,1 млн соответственно.

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«В январе-августе 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 12,4%, составив 30,911 млрд долларов, импорт — на 16,1% до 35,915 млрд долларов», — говорится в материале.

Ранее международный валютный фонд понизил прогноз по росту ВВП Украины в 2019 году на 0,6 процентных пункта — до 2,7%.