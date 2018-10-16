Путин рассказал о росте зарплат и сокращении безработицы

Президент России Владимир Путин рассказал, на сколько выросла реальная зарплата россиян и как сократилась безработицы. Глава государства поделился этими данными в ходе совещания по экономическим вопросам, говорится в сообщении Кремля.

Путин отметил, что в августе безработица сократилась до 4,6%, она находится на рекордно низком уровне. По его словам, рост цен в годовом выражении в сентябре составил 3,4%, отметив, что за последние месяцы он несколько ускорился.

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Глава государства вновь назвал системной задачей достижение более высоких темпов экономического роста, более ощутимого роста заработных плат и реальных доходов граждан.

«Хотя здесь позитивная динамика тоже есть: за январь-август текущего года реальные располагаемые денежные доходы граждан выросли на 2,2% к тому же периоду прошлого года», — сказал Путин.

По его словам, реальная заработная плата за тот период выросла на 8,4%. Путин оговорился, что такая ситуация наблюдается не во всех областях, но «в целом позитивная тенденция здесь есть».

Ранее в России определили города с самыми высокими и самыми низкими зарплатами.