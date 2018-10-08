Яровая жестко ответила на сообщения о возможном дефиците продуктов из-за нового проекта

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала информацию о возможном дефиците продуктов из-за запрета торговых сетей на возврат товаров «вбросом», передает РИА «Новости».

Она отметила, что запугивание дефицитом продуктов является «вбросом» и «грубым обманом россиян».

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Вице-спикер предложила провести парламентские слушания по данному вопросу, где встретились бы производители и торговые сети.

Ранее СМИ сообщили, что законопроект, запрещающий торговым сетям возвращать производителю просроченную продукцию, может привести к пустым полкам в магазинах, поскольку из-за отсутствия права вернуть товары ритейлерам придется сократить объем заказа.