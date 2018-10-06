В Совфеде выразили недоумение из-за прогноза принца Саудовской Аравии

Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников заявил, что прогноз наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда вызывает недоумение, передает РИА «Новости».

По его словам, этот прогноз никак не повлияет на ситуацию на рынке.

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«Я не знаю, на чем обоснован этот прогноз. В России большой процент неподтвержденных нефтяных запасов», — сказал Калашников.

Он согласился, что во всем мире сокращаются объемы разведанных месторождений, но на смену им приходят другие виды топлива, в том числе, сланцевая нефть.

Ранее саудовский принц предсказал «исчезновение» России с нефтяного рынка.