Рубль снижается на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Согласно данным на 10.03 мск, курс евро расчетами «завтра» повысился на 40 коп. и составил 76,03 руб. При этом доллар увеличился на 38 коп. и достиг показателя в 66,24 руб.

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Ранее сообщалось, что гегемония доллара на мировых рынках пошатнулась, а мировые лидеры начали отказываться признавать его доминирующее положение.