Путин посоветовал Трампу посмотреться в зеркало

Президент России Владимир Путин заявил, что посоветовал бы президенту США Дональду Трампу посмотреться в зеркало для поиска виновного в росте цен на нефть. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом глава государства рассказал в ходе форума «Российская энергетическая неделя».

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«У нас была очень хорошая встреча с президентом США в Хельсинки, но если бы мы с ним затронули тему, которую сейчас обсуждаем, я бы ему сказал, что, если ты хочешь найти виновника роста цен на нефть, Дональд, тебе нужно посмотреться в зеркало», — сказал Путин.

Ранее Путин попросил не вмешивать его в политические дрязги в США.

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