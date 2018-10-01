Голикова назвала сроки модернизации формулы расчета пенсий

Вице-премьер правительства России по социальным вопросам Татьяна Голикова рассказала о сроках модернизации пенсионной реформы в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Голикова обратила внимание на то, что в российском законодательстве отсутствует понятие балла, но существуют пенсионные коэффициенты. Эта система будет действовать до 1 января 2019 года. Вице-премьер подчеркнула, что с этого времени стоимость пенсионного коэффициента будет закреплена законодательно, чего до сих пор не произошло.

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«Далее начиная с 2025 года эта система должна быть модернизирована, потому что предполагается иной порядок установления размеров, чем тот, который действовал сейчас», — сказала Голикова.

Ранее два федеральных чиновника и привлеченный к обсуждениям в правительстве эксперт рассказали о планах кабмина изменить форму расчета страховых пенсий.