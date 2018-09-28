Фондовый рынок США открылся разнонаправленно

Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones вырос на 0,08% и составил 26 461,65 пункта.

Индекс S&P 500 упал на 0,05%, до 2 912,46 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ понизился на 0,08% и составил 8 035,57 пункта.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, уменьшился на 81,13 коп., до 76,22 руб., курс доллара уменьшился на 24,49 коп., до 65,59 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 49,97 коп., составив 70,37 руб.

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