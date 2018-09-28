Пушков посоветовал «Нафтогазу» молить бога, чтобы Тимошенко не стала президентом

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал обещание лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко ликвидировать «Нафтогаз».

''Нафтогазу'' надо не с ''Газпромом'' судиться, а молить Бога, чтобы на Украине президентом не стала Тимошенко: она заявила, что закроет его как ненужную структуру», — написал Пушков в твиттере.

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Он также подчеркнул, что с позицией Тимошенко в данном случае поспорить не получится.

Ранее Тимошенко сообщила, что «Нафтогаз Украины» должен быть ликвидирован.

Она добавила, что, если ей удастся победить на президентских выборах, она сможет демонополизировать рынок газа на Украине.