Новак оценил возможное повышение цены на нефть до $100

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что цена нефти в $100 за баррель не будет отражать баланса спроса и предложения на мировом рынке, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, данная цена не будет отражать баланс между производителями и потребителями.

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Он также добавил, что баланс может быть на уровне $70- $80.

Новак подчеркнул, что при высоких ценах потребители будут снижать потребление нефти.

Ранее сообщалось, что Новак назвал нынешние цены на нефть приемлемыми.

По его словам, мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован.