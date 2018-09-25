Эксперт прокомментировал заявление Трампа о «зависимости» ФРГ от России

Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что ФРГ может попасть в энергетическую зависимость от России. Об этом сообщает RT.

В ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН Трамп заявил, что Германия впадет в зависимость от России из-за газопровода «Северный поток — 2».

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По словам эксперта, заявления президента США не имеют под собой оснований, а сотрудничество с Россией, напротив, выгодно для немецкой стороны.

«Трамп это все хорошо знает, он просто хочет защитить интересы своих производителей. Ему нужна поддержка в бизнес-структурах своей собственной страны, он ставит на нефтяников, газовиков, которым хочет открывать европейские рынки, выгоняя оттуда российский газ», — отметил Рар.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступлений на 73-й сессии ГА ООН.