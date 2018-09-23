СМИ: Россия готова достроить «Северный поток — 2» за собственный счет

Москва готова взять на себя расходы по строительству газопровода «Северный поток — 2» в случае, если иностранные инвесторы откажутся от сотрудничества из-за американских санкций, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информированные источники.

Уточняется, что такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Германию.

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«Миллиардные вложения, которые позволят сохранить жизненно важный для России газовый бизнес, с точки зрения Москвы представляются целесообразными», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал газопровод «Северный поток — 2» геополитическим инструментов давления на Западную Европу.