Лукашенко выразил уверенность в скором получении $200 млн транша кредита ЕФСР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по итогам переговоров в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что у страны не возникнет проблем с получением шестого транша в $200 млн кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Белоруссии.

Белорусский лидер напомнил, что страна уже получила пять траншей, остались шестой и седьмой.

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«Я не вижу никаких проблем с выделением шестого транша, и, как было заявлено, можно решить вопрос по седьмому траншу. Все зависит от того, как прежде всего белорусская сторона в этом направлении будет работать», — сказал Лукашенко.

Президент выразил уверенность в том, что шестой транш страна получит в ближайшее время, и подчеркнул, что седьмой зависит от активности членов белорусского правительства.

Ранее сообщалось, что Лукашенко раскрыл подробности шестичасовых переговоров с Путиным.