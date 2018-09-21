Песков рассказал о доминировании санкционной истерики в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкционная истерика продолжает доминировать в политических кругах США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Продолжающаяся, скажем так, санкционная истерика в Вашингтоне, которая весьма многогранна в своих воплощениях, к нашему сожалению, которая продолжает доминировать, к сожалению, среди наших американских коллег», — сказал Песков.

Реклама

Он подчеркнул, что Россия намерена отвечать на односторонние ограничения со стороны США на принципах взаимности.

Ранее сообщалось, что Госдеп США опубликовал имена россиян, внесенных в санкционный «черный список».