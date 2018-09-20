ФНС сообщила о росте поступлений в консолидированный бюджет за 8 месяцев до 13,6 трлн руб.

Налоговые поступления в консолидированный бюджет за 8 месяцев текущего года выросли в годовом выражении на 21,5% до 13,6 трлн руб., сообщил в ходе коллегии ФНС и ФТС глава налоговой службы Михаил Мишустин. Рост поступлений в федеральный бюджет составил 28,7%, сумма поступлений – 7,5 трлн руб.

В числе драйверов роста Мишустин указал на НДПИ из-за увеличения цен на нефть, а также налог на прибыль (+20%, НДС (+15%), НДФЛ (+12,5%).

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Улучшение налогового администрирования дало дополнительные поступления в отчетном периоде в объеме 250 млрд руб. Глава ФНС, в частности, указал снижение неправомерных вычетов по НДС.

«Благодаря налаженному информационному обмену с ФТС России налоговыми органами ежегодно контролируется правомерность применения 100% налоговых вычетов по уплаченному на таможне НДС в объеме 1,8 трлн рублей. За первое полугодие 2018 года неправомерное заявление к вычету импортного НДС сократилось с 16,3% до 3%, что обусловлено автоматизацией контрольной работы и «волновым эффектом» от ее проведения», — сказал Мишустин.

Кроме того, в первом полугодии доначислено налогов и штрафов на 40 млрд руб.