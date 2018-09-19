Голикова раскрыла объемы расходов на социальные нацпроекты

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на финансирование социального блока национальных проектов за три года будет направлено 2,8 трлн руб. Об этом сообщает RNS.

«Сейчас говорим о трехлетнем бюджете, поэтому если говорить о расходах федерального бюджета на национальные проекты, то на всю социальную сферу будет направлено 2,8 трлн руб.», — сказала Голикова.

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Вице-премьер отметила, что суммы, выделяемые на нацпроекты, еще будут уточняться.

Ранее сообщалось, что власти повысят размер пособия по безработице в 2019 году.

Голикова добавила, что для россиян предпенсионного возраста пособие по безработице вырастет до уровня минимального прожиточного минимума.

Как стало известно, правительство предложило повысить МРОТ на более чем 100 руб.