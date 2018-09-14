Минфин объяснил решение суда Англии по долгу Украины

Апелляционный суд Англии не подтвердил аргумент Украины о якобы оказанном на Киев давлении для взятия у России кредита на $3 млрд. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Отмечается, что суд лишь констатировал, что для его изучения нужен всеобъемлющий судебный процесс.

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«Апелляционный суд не подтвердил справедливость четвертого аргумента защиты, а лишь констатировал, что этот довод, в отличие от других трех аргументов, заявленных Украиной, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса», — пояснили в министерстве.

Также в ведомстве добавили, что четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса.

Ранее сообщалось, что Украина выиграла у России апелляцию по долгу в $3 млрд.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов рассказал, что Россия обратится в Верховный суд Англии по спору с Украиной.