Минфин объяснил решение суда Англии по долгу Украины
Апелляционный суд Англии не подтвердил аргумент Украины о якобы оказанном на Киев давлении для взятия у России кредита на $3 млрд. Об этом сообщается на сайте Минфина.
Отмечается, что суд лишь констатировал, что для его изучения нужен всеобъемлющий судебный процесс.
«Апелляционный суд не подтвердил справедливость четвертого аргумента защиты, а лишь констатировал, что этот довод, в отличие от других трех аргументов, заявленных Украиной, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса», — пояснили в министерстве.
Также в ведомстве добавили, что четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должен быть отклонен без проведения судебного процесса.
Ранее сообщалось, что Украина выиграла у России апелляцию по долгу в $3 млрд.
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов рассказал, что Россия обратится в Верховный суд Англии по спору с Украиной.