Украина выиграла у России апелляцию по долгу в $3 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия обратится в Верховный суд Англии по спору с Украиной.

«Мы обратимся в Верховный суд Англии, и уверены, что английское правосудие сможет объективно разобраться и принять соответствующее решение. Нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между Россией и Украиной», — сказал Силуанов.

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Он также добавил, что апелляционный суд Англии не поддержал три из четырех доводов Украины в споре с Россией.

В январе сообщалось, что апелляционный суд Англии завершил открытые слушания по делу о долге Украины.