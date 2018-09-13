Силуанов и Перри обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и министр энергетики США Рик Перри провели встречу в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в ходе встречи стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество России и США.

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Как отмечается, Силуанов и Перри также обсудили вопросы энергетики.

При этом стороны подчеркнули необходимость продолжения диалога между Россией и США на уровне государства и бизнеса.

Ранее сообщалось, что министр энергетики России Александр Новак на встрече с Перри заявил, что необходимо восстановить деятельность рабочей группы по энергетике в рамках российско-американской двусторонней комиссии.