В МЭА назвали факторы для роста цен на нефть

Снижение экспорта сырья в Венесуэле и Иране может спровоцировать рост цен на нефть. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Международного энергетического агентства (МЭА).

«Мы вступаем в сложный период на нефтяном рынке. Ситуация в Венесуэле может ухудшаться быстрее, конфликты могут вновь начаться в Ливии и в течение 53 дней до 4 ноября страны и компании примут больше решений по покупкам иранской нефти. Предстоит выяснить, решат ли другие нефтедобывающие страны увеличить добычу», — заявили в МЭА.

Ранее сообщалось, что Международное энергетическое агентство сохранило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2018 году на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.