Минфин ожидает профицит бюджета в 1,8% ВВП в 2019 году

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что профицит федбюджета в 2019 году будет на уровне 1,8% ВВП. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы планируем профицит бюджета на уровне 1,8% ВВП с последующим чуть-чуть снижением», — сказал Силуанов.

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По его словам, объем средств ФНБ в 2019 году превысит 7% ВВП.

Он также добавил, что в 2019 году бюджет «будет лучше, чем в предыдущие годы».

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития ожидает профицит федбюджета в текущем году около 1% ВВП.

Как отмечалось, ведомство фиксирует «очень серьезное положительное сальдо текущего счета — больше 2% ВВП».