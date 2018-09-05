Nord Stream 2 сообщила о начале укладки «Северного потока — 2» в Финляндии

Судно Solitaire начало работы по укладке российского газопровода «Северный поток — 2» в Финском заливе. Об этом сообщается на сайте Nord Stream 2.

«Судно будет выполнять работы по укладке труб круглосуточно и без выходных. На борту судна могут разместиться 420 человек. Для поддержания необходимого запаса труб транспортные суда будут доставлять 12-метровые трубы весом 24 тонны для строительства газопровода «Северный поток — 2» на трубоукладочное судно из ближайшего логистического центра (Котка или Ханко)», — заявили в компании.

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Отмечается, что трубы свариваются между собой на борту судна, после чего сварные швы проверяются и газопровод опускается на морское дно.

Ранее сообщалось, что посол Украины назвал способы для остановки «Северного потока — 2».