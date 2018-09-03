Опубликован проект бюджета ПФР на 2019 год

Дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), связанный с формированием накопительной пенсии, в 2019 году может составить более 23 млрд руб. Об этом говорится в проекте бюджета, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета ПФР составляет 8,624 трлн руб., из них 3,3 трлн — из федерального бюджета, и 3,2 млрд — из бюджетов регионов. Общий объем расходов прогнозируется на уровне 8,648 трлн руб.

Ранее министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что кабмин завершает работу по корректировке бюджета пенсионного фонда и федерального бюджета в связи с предложениями президента России Владимира Путина по пенсионной реформе.