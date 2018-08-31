В ТПП прокомментировали слова Трампа о готовности выйти из ВТО

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко заявил, что выход США из Всемирной торговой организации (ВТО) облегчил бы работу других стран-членов в ней. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По тому поведению США, которое мы видим в последнее время, их выход из торговой организации даже облегчит ее существование, потому что не соблюдается с их стороны ничего. Как хотят, так и поступают», — сказал Падалко.

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Он также отметил, что в экономическом плане выход США из ВТО станет большим ущербом для всех.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выйдет из Всемирной торговой организации, если ВТО не станет лучше относиться к американской стороне.