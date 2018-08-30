Медведев рассказал о лидирующей сфере по количеству картелей в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что лидером по картельным сговорам в России является сфера строительства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Лидерство по сговорам уже не первый год удерживает строительство, в том числе, дорожное строительство. Антиконкурентные соглашения широко распространены и в сфере госзакупок, и закупок компаний с госучастием», — сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что необходимо более активно проводить приватизацию государственной собственности и усилить работу по противодействию картелям.

Ранее сообщалось, что ФАС оценила ущерб от картелей в сфере госзакупок на уровне 1,5-2% ВВП в год.