Трамп обвинил Китай в «огромном давлении» на КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея находится под «огромным давлением» со стороны Китая, так как у Соединенных Штатов и КНР в данный момент есть торговые разногласия. Об этом он написал в своем твиттере.

Серию твитов о КНДР глава США озаглавил как «заявление Белого дома».

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В заявлении говорится, что Китай оказывает «огромное давление» на КНДР, однако не поясняется, в чем оно состоит.

«В то же время мы знаем, что Китай оказывает КНДР значительную помощь, включая деньги, топливо, удобрения и ряд других товаров. Это бесполезно!», — написал Трамп.

Он также подчеркнул, что отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в данный момент являются «теплыми».

Ранее МИД Китая раскритиковал США за заявления о вреде переговорам с КНДР.