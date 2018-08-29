Украина ввела запрет на импорт российского полуфабриката для производства цемента
Украина ввела запрет на импорт цементных клинкеров из России. Об этом сообщает УНН.
«29 августа Кабинет министров запретил ввоз на территорию Украины цементных клинкеров происхождением из России. Соответствующее постановление разработано с целью защиты интересов национальной экономической безопасности и интересов украинских производителей цемента», — заявили в Минэкономразвития Украины.
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Цементный клинкер является испеченной смесью известняка и глины (или шлака), полуфабрикатом, используемым при производстве цемента.
Ранее сообщалось, что в Раде предупредили о фатальных последствиях прекращения торговли с Россией.