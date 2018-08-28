Путин рассказал о необходимом человеческом измерении в новом пенсионном законе

Президент России Владимир Путин заявил, что в предлагаемом законопроекте о пенсионных изменениях должно присутствовать человеческое измерение. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что при разработке закона нужно иметь в виду самые разные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются люди.

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«Именно такое человеческое измерение должно присутствовать в предлагаемых нормах законопроекта», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин пообещал сформулировать позицию по пенсионным изменениям в ближайшее время.

Глава государства добавил, что российским властям нельзя действовать механически при принятии решений о пенсионных изменениях.