Силуанов раскрыл план защиты от санкций на госдолг России

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что у российских властей есть пакет мер, которые будут использованы в случае введения санкций в отношении российского государственного долга. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр финансов отметил, что пакет мер разработан для ситуации при которой третьи страны введут санкции против госдолга и государственных банков.

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«У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены», — сказал Силуанов.

При этом он выразил надежду, что данные санкции не будут введены.

Ранее Силуанов объяснял, почему курс рубля непредсказуем. Он отметил, что он зависит от большого количества факторов.