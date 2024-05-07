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В Совфеде рассказали, как ЕС пересекает красную линию в отношении Китая

Пушков: в ЕС пересекают красную линию, покушаясь на суверенитет Китая

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пересекают красную линию, стремясь заставить Пекин изменить свою политику в отношении России, однако председатель КНР Си Цзиньпин ясно ответил на соответствующие намерения лидеров ЕС. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Си Цзиньпин достаточно ясно ответил на попытки давления на Китай со стороны Брюсселя и Парижа. Торговля торговлей, но, пытаясь заставить Пекин изменить свою политику в отношении России, Макрон и фон дер Ляйен пересекают невидимую «красную линию», за которой — уже покушение на суверенитет, самостоятельность и достоинство Китая», — подчеркнул он.

При этом, по словам сенатора, в ЕС не понимают, что своими требованиями по изменению политической линии Китая посягают именно на суверенитет КНР.

До этого Пушков сообщал, что немецкий канцлер Олаф Шольц отказался участвовать в организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном «ярмарке тщеславия» в рамках визита в Париж председателя КНР Си Цзиньпина, французский лидер стремился «притащить» на встречу с китайским коллегой как можно больше политиков ЕС, однако у него это не вышло.

Ранее в Совфеде прокомментировали слова Салливана о наступлении Украины в 2025 году.

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