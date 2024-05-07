Пленный украинский военнослужащий Евгений Барук сообщил, что Вооруженные силы Украины бросили своих раненых сослуживцев после того, как нанесли удары по своим позициям. Об этом сообщило министерство обороны России.

Военнопленный сообщил, что получил контузию после минометного обстрела ВСУ по своим позициям.

«Начался минометный обстрел нашего района. Меня контузило два раза. Наши подразделения стали отстреливаться и не смогли сориентироваться, в итоге нанесли удар по своим же позициям», — сообщил Барук.

Его сослуживцы сочли, что он уже не живой и не стали забирать с собой. Но он добавил, что ему помогли российские бойцы. Военные ВС РФ нормально отнеслись к пленному, накормили его и дали сигарет.

До этого сообщалось, что за неделю российским военным сдались в плен 14 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). 3 мая пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Валерий Жадан заявил, что ВСУ перестали обучать мобилизованных атакующим действиям и начали готовить их к обороне.

Ранее пленный рассказал о нехватке молодых солдат ВСУ на передовой.