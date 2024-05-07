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Немецкий спортсмен назвал братом россиянина

Представляющий Германию теннисист Зверев назвал братом россиянина Рублева

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REUTERS

Представляющий Германию теннисист Александр Зверев отреагировал на победу россиянина Андрея Рублева в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Да, брат!» — подписал фотографию Рублева с трофеем в своих социальных сетях Зверев.

Рублев 5 мая в финале грунтового турнира в Мадриде обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5. Стоит отметить, что на турнире россиянин выступал нездоровым. Позже он был госпитализирован, медики должны поставить ему диагноз.

После победы в Мадриде Андрей Рублев переместился в восьмого на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лидировать продолжает сербский теннисист Новак Джокович. У него 9990 набранных очков. На второй строчке располагается итальянец Янник Синнер (8860 очков). Тройку лидеров замыкает представитель Испании Карлос Алькарас (7345 очков). Четвертым идет российский теннисист Даниил Медведев (7195 очков). Зверев идет на пятой позиции, набрав 5435 очков.

Ранее Рублев объяснил свое загадочное послание после финала турнира в Мадриде.

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