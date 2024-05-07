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В Москве заочно арестовали блогера-иноагента Камикадзе Ди

Блогера Камикадзе Ди заочно арестовали по делу о фейках о Вооруженных силах РФ

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kamikadze_dead/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд в Москве заочно арестовал признанного иноагентом блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди. Карточка дела появилась на сайте суда.

До этого инфлюенсера объявили в розыск. Он уже несколько лет не живет в России.

До этого следствие ходатайствовало арестовать блогера заочно. Его обвиняют в распространении фейков о ВС РФ. На данный момент дата заседания неизвестна. Иванова также объявили в розыск, но по какой статье УК, не сообщалось. Детали дела также не приводились.

Блогер уже привлекал внимание правоохранительных органов. В отношении россиянина возбуждали уголовное дело о фейковых сообщениях про Вооруженные силы РФ после слов Иванова об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе. Правоохранители также обратили внимание на клипы блогера, в которых он оскорбляет официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Ранее YouTube удалил канал Камикадзе Ди.

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