«Мы давно не вместе»: Нюша объявила о разводе с Игорем Сивовым

Певица Нюша объявила о разводе с бизнесменом Игорем Сивовым. Об этом артистка рассказала в беседе с изданием «СтарХит».

По словам певицы, решение расстаться после семи лет брака было обоюдным.

«Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить. Но с большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток», — уточнила она.

Нюша заверила, что между ними с Сивовым остались прекрасные отношения и взаимопонимание.

«Никого ни в чем не виню и прошу вас вместе со мной смотреть в будущее, а не прошлое», — заключила она.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова. В январе 2023 года появились слухи о разводе артистки и бизнесмена.

Ранее Нюша получила премию в Дубае.